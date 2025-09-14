「容赦がない」「本当に上手い」イングランド古豪移籍の28歳日本代表が加入後初ゴール！英国メディアが絶賛！ 昨季は14G14A、アシストも日本人！ 指揮官は感服「獲得を待った甲斐があった」

「容赦がない」「本当に上手い」イングランド古豪移籍の28歳日本代表が加入後初ゴール！英国メディアが絶賛！ 昨季は14G14A、アシストも日本人！ 指揮官は感服「獲得を待った甲斐があった」