「容赦がない」「本当に上手い」イングランド古豪移籍の28歳日本代表が加入後初ゴール！英国メディアが絶賛！ 昨季は14G14A、アシストも日本人！ 指揮官は感服「獲得を待った甲斐があった」
現地時間９月13日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第５節で、大橋祐紀と森下龍矢の日本代表コンビ所属するブラックバーンが、ワトフォードと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。
この試合で決勝点を決めたのが、今夏にレギア・ワルシャワから加入した森下だ。47分、大橋のワンタッチでの落としに反応、ボックス内でパスを受け、冷静にネットを揺らしてみせた。
地元メディア『Lancashire Telegraph』はこの決勝点男に８点をつけ、こう称えた。
「前半にクロスバーに跳ね返る素晴らしいシュートを１本放った。その後は落ち着いてゴール隅にシュートを決め、本当に上手いゴールを決めた」
また、同メディアは「森下はローバーズファンの前で、クラブでの初ゴールを決め、忘れられない瞬間を過ごした。すぐにチームに馴染んだこの日本人アタッカーは、感動的な祝福と純粋な歓喜に包まれた」とし、ヴァレリアン・イスマエル監督のコメントを紹介している。
「彼にはその資質があると分かった。移籍期間の早い段階で、彼を獲得できるチャンスはあるが、我慢が必要だと分かったとき、私は取締役会に、できるだけ長く待たなければならないと伝えた」
「今日、彼が我々にとってなぜそれほど重要なのかがはっきりと分かったので、待った甲斐があった。彼は我々のファンの前でゴールを決めてくれた。彼がもたらすクオリティと経験、そしてユウキとの連携は、我々にとって非常に重要になるでしょう」
記事は「彼はトレーニングで素晴らしいクオリティを見せているが、同時に野心も持っている。面白い人間で、いつも明るい。でも、ゴールが入らない時は落ち込んでしまう。こういうバランスが僕らの好きなところだ。賢く、リラックスしながらも、ゴール前では容赦ないプレーをするのだ」と締めくくった。
昨シーズンはレギア・ワルシャワで、14ゴール・14アシストをマークした28歳がその決定力を見せつけた。
