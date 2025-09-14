カード会社から突然「不正利用の可能性」と連絡が！ 自分では気付かなかったのに、どうやって分かる？“フィッシング詐欺”の手口も解説

どのようなときに不正利用疑いの連絡がくる？

クレジットカードは、私たちの生活に深く浸透している一方で、その不正利用は年々増加しています。不正利用を防止するために、クレジットカード会社は不正利用を検知するシステムを備えています。

これは、カードの所有者が普段利用しているパターンと異なる利用があった場合に、不正利用の疑いがあると検知されるものです。不正利用の検知は、以下の場合などに行われます。



・過去に行われた不正利用と似たパターンの利用があった場合

・連続して高額利用された場合

・同じ店で連続して何度も利用されている場合

・通常とは異なるIPアドレス、国から利用されている場合



不正利用の疑いがあると検知されると、カードの所有者に「不正利用されている可能性がある」旨を電話やメール、SMS、書面などで連絡します。カードの利用が一時的に停止されることもあります。

カード会社から連絡がきたときには、利用明細などを確認して本当に不正利用されているかどうかを確認しましょう。



フィッシング詐欺に注意

ただし、不正利用疑いの連絡は、フィッシング詐欺の手口として利用されるケースもあるため注意が必要です。攻撃者がクレジットカード会社になりすまして所有者にメールなどを送り、メール内のURLリンクから偽のWebサイトに誘導するなどして、クレジットカード番号などを盗み出します。

以前のフィッシング詐欺は、不自然な日本語が使われているなど、簡単に見破れるものが多くを占めていましたが、最近では本物とほとんど見分けがつかないものも増えています。

フィッシング詐欺被害に遭わないようにするには、メール内に書かれたURLリンクはクリックしないことが大切です。

クレジットカード会社のWebサイトはあらかじめブラウザのブックマークに登録しておき、不正利用されたかどうかを確認する際は、ブックマークからアクセスすれば、フィッシング詐欺の被害に遭わなくてすみます。また、メールに添付ファイルがある場合は、ファイルを開かないことも大切です。



クレジットカードを不正利用されたらどうなる？

実際にクレジットカードを不正利用されたらどうなるのでしょうか。クレジットカードを不正利用されていた場合、カードの所有者は「チャージバック」によって不正利用された取引分は取り消されるため、実害を受けることはありません。

ただし、不正利用されたカードは使えなくなり、新しい番号のものに変更されます。そのため、公共料金やECサイトなどの支払いにクレジットカードを登録しているのであれば、新しい番号に変更しなければなりません。

筆者も過去にクレジットカードを不正利用されて、カード番号を変更したことがあるのですが、実害はなかったものの、カードを変更する手続きが非常に面倒でした。



まとめ

クレジットカードの不正利用は年々増加しており、その対策としてクレジットカード会社は不正利用を検知するシステムを備えています。不正利用の疑いがあると検知されると、カード所有者に連絡が入ります。

ただし、不正利用検知システムでも不正利用が検知されないケースがあるため、カードの利用明細は自分でも必ずチェックしましょう。

また、クレジットカードの不正利用疑いの連絡は、フィッシング詐欺の手口としても利用されることがあります。メールなどに記載されたURLリンクは安易にクリックしないなど、普段から警戒を怠らないことが大切です。



