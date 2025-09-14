「母の魔法に、まさかのオチ…」13万いいねがついた、お風呂での“とんでもない失敗談”【ママリ】

子どもの前で張り切りすぎた結果…

子どもと遊んでいるとき、全力で楽しめたら親にとってもより良い時間になりますよね。一方、我を忘れて遊んでしまい、その代償を負うことになることも…。





ほんまに何言ってるか分からんと思うけどさ、お風呂で娘とペットボトルで遊んでて水圧で顎にペットボトルくっつけて「ママ魔法使えんねんwwwww」って調子乗ってたら、今これ発見してまじでおわた。

娘さんに「ママは魔法が使える」と言い、あごにペットボトルをくっつけて遊んだというはねまろさん。娘さんはさぞ喜んでくれただろうと思いますが、その代償はあまりに大きすぎたもようです…。はねまろさんの顎には丸くペットボトルの飲み口のあとがついて、見た目はかなり痛々しい感じ。全力で楽しく遊んだことが伝わりますが、しばらくはこの跡を隠して生活する必要がありそうです。



この投稿に「吹き出しました」「この人がお母さんってめっちゃ幸せだなお子さん」などのコメントが寄せられました。あとが消えるまでしばらくは大変かと思いますが、全力で大笑いして遊んだ記憶は、ママと娘さん双方にとって宝物になるはず。日常の幸せを感じられるすてきなエピソード投稿でした。

実際に使ってみた感想は？

離乳食は、細かく切る・こす・潰すなどの工程が多く、結構手間がかかるものです。育児は他にもやることがたくさんあるので、できるだけ手間を省きたいですよね。そんなときに便利なのが離乳食の便利グッズ。ダイソーやセリアにも、お手ごろ価格でさまざまな離乳食用の便利グッズが販売されています。ただ、お手ごろ価格でも本当に必要なものばかりではないようです。



misu🎀8mさんは、実際に使ってみたダイソーやセリアの離乳食グッズで、買って良かったもの・使わなかったものなどの感想を共有してくれました。

8ヶ月になり、使ってみた感想！

ダイソーさんセリアさんありがとう🙌

やはり実際に使用した方の率直な感想は、参考になりますよね。本当に必要なものだけを買いたい人には、有益な情報だと思います。この投稿には「薬味おろし、私も使わなかった」「幼児食になっても活躍してるのがセリアのキッズマッシャー」などの声が寄せられていました。



ママ同士でXを通して情報を共有できるのはうれしいですね。ムダなものを買わないためにも、商品を事前にリストにまとめておくのも良いかも。離乳食グッズを買いそろえるときの参考にしてくださいね。

努力の成果がすばらしい

子どもが何かに対して熱意を持って取り組む様子は、親として応援したくなりますね。自発的に努力を続けることは、素晴らしいことです。



投稿者のヒナ@目指せ1年で－10kg！さん。わが子の「字をうまくなりたい」という思いを応援し続けました。すると字に変化が…。

上手に字が書けるようになりたい！と、自分で目標を持つことはとても素晴らしいですよね。大人でも、努力の途中で挫折してしまうことはよくあります。だけど、目標に向かって努力を続ける気持ちを、小学校一年生で持っているなんて、とても感心できることです。



この投稿に、「小1？まじ？」「お手本かと思いました」などのリプライが寄せられました。努力を続ける大切さを再確認できますよね。

記事作成: kanako_mamari

