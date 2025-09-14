ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名鉄名古屋本線 新安城－東岡崎 人身事故のため… 【交通情報】名鉄名古屋本線 新安城－東岡崎 人身事故のため運転見合わせ 【交通情報】名鉄名古屋本線 新安城－東岡崎 人身事故のため運転見合わせ 2025年9月14日 14時20分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ 名鉄名古屋本線は岡崎市の矢作橋駅の構内で起きた人身事故のため、14日午後2時15分現在、東岡崎駅と新安城駅の間で運転を見合わせています。 JR東海道線などで振り替え輸送を行っています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 乗っていた隊員2人が死亡…自衛隊練習機が墜落した池で貸しボート営業再開を前に安全祈願祭 献花台も設置 未明に“煙が出ている”と通報…倉庫として使われていた空き家2棟が燃える火事 人の出入りはあるもケガ人なし コンビニ駐車場で酒飲んで車を運転し別の車に衝突して男性にケガさせたか 危険運転致傷の疑いで47歳男を逮捕 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 神奈川, ダイス, 老後, 伊東市, 上田, ネジ, 置床工事, 東京, 生花