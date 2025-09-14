Stray Kids・ハン、誕生日を迎え1億ウォンを寄付「大きな力と勇気になれば」

ボーイズグループStray Kidsのハンが誕生日を迎え、1億ウォンを寄付して温かな気持ちを分かち合った。

ハンは9月14日の誕生日に合わせ、サムスンソウル病院へ総額1億ウォンの寄付金を伝達。成人重症疾患患者の治療費および看護費支援に5000万ウォン、小児・青少年患者の治療費支援に5000万ウォンが使われる予定だ。

ハンは「誕生日を意味ある分かち合いで満たすことができたのはファンの皆さんのおかげです。この気持ちが本当に必要とされる場所に届き、大きな力と勇気になってほしい」と感想を伝えた。

ハンは、ファンから受けた愛を社会に還元する寄付活動を通じて各地に温かさを届けている。今年4月には、慶南(キョンナム)・慶北(キョンプク)地域の山火事被害復旧支援のため、Stray Kidsのメンバーとともに希望ブリッジ全国災害救護協会と社会福祉法人ワールドビジョンにそれぞれ4億ウォン、総額8億ウォンを寄付したこともある。

(写真提供=JYPエンターテインメント)

なお、Stray Kidsは8月22日に発売した4thフルアルバム『KARMA』で、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に7作連続で初登場1位を記録し、新たな歴史を築いた。さらに10月18日と19日には、仁川アシアード主競技場でワールドツアー『< dominATE >』のアンコール公演を開催する予定だ。

（記事提供=OSEN）



