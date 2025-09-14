¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¡×ËÌÄ«Á¯¡¢ÊÆÆü´Ú¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ËÈ¿È¯
ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï13ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÊÆÆü´Ú¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤È³ËºîÀï±é½¬¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤¹¤ëÏÀÉ¾¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
ÏÀÉ¾¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î»ÈÍÑ¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È·Ç¤²¤ë³ËºîÀï±é½¬¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥¹¡×¤ò15Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬²æ¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ËÂÇ·â¤ò´ûÄê»ö¼Â²½¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î·³»öÅª½àÈ÷¤òÌµËÅ¤Ë¶¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÑ½£Åç¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüÊÆ´Ú¤ÎÂ¿ÎÎ°è¹çÆ±±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±é½¬¤òÎóµó¤·¡¢¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÈÃÏ°è¤Î°ÂÁ´´Ä¶¤ò½ÅÂç¤Ë¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
ÏÀÉ¾¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢º£½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÊÆ´Ú¤Î¡Ö³Ë¶¨µÄ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊNCG¡Ë¡×²ñµÄ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÍ»ö¤ÎºÝ¤Î³Ë»ÈÍÑ·×²è¡×¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£ÊÆÆü´Ú¤Î¡Ö³Ë·³»öÆ±ÌÁ¡×¤¬²ÔÆ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÎÏ¤ÎÍ¥Àª¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤ÈÃÏ°è¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀïÁè¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉ½¤ì¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö³ËºîÀï»Ø¿Ë¡×¤äÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É²ñµÄ¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¡¢º£²ó¤Î±é½¬ÂÎ·Ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÒÀâ¤Ï·ë¤Ó¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¤·¤Æ³ËÀïÎÏ¤ÎÂÐ±þÂÖÀª¤ò°ìÁØËüÁ´¤Ë¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤òÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£ÊÆÆü´Ú¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤ò¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÈÃÏ°è¤ÇÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÇË²õ¤ò¾·¤¯¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯·Ù¹ð¤·¤¿¡£