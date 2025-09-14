「ガンダム ジークアクス」のガンプラ「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」のパッケージ画像初公開！9月20日発売予定
【HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)】 9月20日 発売予定 価格：3,630円
BANDAI SPIRITSは、9月20日に発売予定のガンプラ「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より、ガイアとオルテガが搭乗するMS「リック・ドム」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像が初公開され、連携攻撃をしかける瞬間を捉えたような、前後に2機が並んた姿のデザインとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) September 14, 2025
2025年9月20日(土)発売予定
HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)
▼詳細はこちらhttps://t.co/6hW3V3yjBk#ガンプラ #GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/EdMAlkBWRy
(C)創通・サンライズ