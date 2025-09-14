ÊÝÅÄ·½¡Ö¤É¤ì¤À¤±»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÃç´Ö¤ÏÃç´Ö¡×¡¡¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¡È³Ú²°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê44¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±´ü¤é¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡¡³Ú²°¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¢ö¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤ÎÆ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤È¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê44¡Ë¤È¤Î¡È³Ú²°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¡¼¥Ú¥ó¥·¥ëËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤ª¤¿¤ó¤ËÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¡¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤òÌð¸ý¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡¡ÀÎ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Î³Ú²°¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡¡¤É¤ì¤À¤±»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÃç´Ö¤ÏÃç´Ö¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡¡Love you all¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¡Ä¤ª»°¿ÍÍÍ¡×¡Ö»°¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö³§¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£