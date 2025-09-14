夫は浪江に戻って「教訓伝える」、妻は逡巡

福島第一原発事故で被災した福島県浪江町で学習塾を営んでいた堀川文夫さん（７１）が原発事故の教訓を残そうと、妻の貴子さん（７２）や卒業生らと制作した絵本の朗読を続けている。

文夫さんは２０２７年春、避難先の静岡県富士市から浪江に帰還する予定だ。変わり果てた街に戸惑いながらも、「子どもたちにふるさとや原発事故の現実を伝えたい」と語る。（薬袋大輝）

「桃のお姉ちゃんは海の近く、津波で流されてしまいました。お兄ちゃんは原発近くの大熊町、置いていかれたままです」

７月２０日、南相馬市の震災伝承ミュージアム「おれたちの伝承館」で開いた朗読会。富士市から駆けつけた堀川さん夫婦の抑揚のある声に約３０人の聴衆が聴き入った。絵本は、夫婦が体験した避難生活の苦労や悲しみなどを飼い犬「桃」の目線で描いた作品。桃自身もきょうだいとして近くに暮らしていた犬たちと離ればなれになってしまった。

文夫さんは自然豊かな浪江町で生まれ育った。東京の大学を卒業し、都内の学習塾で約１０年間勤めた後、浪江に戻り、小中学生向けの学習塾を開いた。３１歳の時だった。塾は当初数人だったが、震災当時は小中学生６８人が在籍。恒例行事だった山形での林間教室には愛犬の桃も一緒に行き、塾の子どもたちにもかわいがられた。

そんな日常は２０１１年３月の原発事故で一変した。浪江町は町内全域に避難指示が出され、一家は犬と暮らせる戸建ての家を見つけた富士市で同年５月から生活を始めた。避難生活の中、桃は１２年６月、天国に旅立った。

堀川さん夫婦は富士市に避難後も浪江町に度々、一時帰宅していた。ただ、大型の復興事業が進む町は、訪れる度にこれまで自分たちが知っている姿とは変わり続けていった。貴子さんは「浪江に帰ってきても自分の家への道も迷うくらい知らない街に変わっている」と戸惑った。

そこで夫婦は「自分たちが浪江で生きた証しを残したい」と思うように。絵心のある塾の卒業生約１５人の協力も得て、１７年に絵本「手紙 お母さんへ」を自費出版し、これまで計４７００部発刊した。絵本には、避難で散り散りになった塾生が避難先でいじめを受け、学校に行けなくなったことに悩む文夫さんの姿も、桃の目線から紹介している。

静岡や首都圏で多い年で年間５回ほど、貴子さんと朗読をしており、その回数は２０回ほどに上った。

第一原発から約１０キロにあった浪江の家は１７年に避難指示が解除されたが、２０年２月に解体した。ピアノなど思い出の品々がバラバラにされて黒いフレコンバッグに捨てられる時、文夫さんはむなしさで涙が止まらなかった。

文夫さんは富士市でも避難当初から浪江の時と同じ学習塾を開き、卒業生は２００人以上を数える。けれども、今の中学２年生の卒業を見届けたら塾は閉じる予定だ。文夫さんは１年半後、浪江町に戻り、町が整備する集合住宅で新たな生活を始めようと思っているからだ。貴子さんは通院などの都合から帰還するかどうか決めかねている。

文夫さんは帰還後、放課後支援など子どもたちの教育に携わりたいと考えている。「町が変わりゆくなかで、子どもたちに原発事故の教訓を伝えるのは年々難しくなっている。事故への怒りを抑えながら描いた絵本で子どもたちが震災の教訓を学んでくれたら」と話している。