¡ÖÇòÌë¹Ô¡×Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Ì¾»ÒÌò¡ª³èÆ°µÙ»ß¤Ë»öÌ³½êÂà½ê...à¸½ºß¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö±éµ»¸«¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥Û¥ó¥È²û¤«¤·¤¤¡×
àÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë...á´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÇòÌë¹Ô¡×¤ÇÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ»ÒÌò¤Î½÷Í¥¤ÎÊ¡ÅÄËãÍ³»Ò(31)¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖnamuÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ù¡Ø¿åºÌ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÙÁ´¸ø±é½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È10Æü¡Á12Æü¸ø±é¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ2ËÜÎ©¤ÆÉñÂæ¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥ó / ¿åºÌ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×(Åìµþ¡¦¥«¥Õ¥§¥à¥ê¥¦¥¤)¤Î½ªËë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·Î¸Å¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬³ð¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤³¤µ¤ó¤Î±éµ»¸«¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤³¤Î½µËö¤ÏÇòÌë¹Ô¤Ë¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â¼ÌŽ¤ËãÍ³»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î½Ð¤¿¥É¥é¥Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¥Û¥ó¥È²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ25Ç¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï05Ç¯¤Î¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤Í¥ÅùÀ¸¡¢06Ç¯¤Î¡ÖÇòÌë¹Ô¡×(TBS)¤Ç°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤ÎËå¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤ËÄ¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¥Õ¥é¡¼¥à¤òÂà½ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£