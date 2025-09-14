·ÝÇ½³¦°úÂà¡¢2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¡¢Éüµ¢...¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤½÷Í¥¤¬àÂçÃÀÁ´³«¥Ð¥Ã¥¯á¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÁêÅö¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×
¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡·î9¥É¥é¥Þ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁêÅö¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹!!! ÇØÃæ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆó¤ÎÏÓ¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢ÀäÂÐÂç»ö¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö50Âå¤Î¥ª¥ó¥Ê¤Ã¤×¤ê¤Ï²¿¤Ã¤Ä¤Ã¤Æ¤âÇØÃæ¤ÈÏÓ¤Ã¤×¤·¡×¡Ö¥Ò¥å¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1991Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖÌ¾¥ê¥«¤ò±é¤¸¡¢È±·¿¤ä¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ»È¤¤¤ÏÅö»þ¤ÎÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤âÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·90Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤Ë¡£95Ç¯¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä²òÀâ¼Ô¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤ËÎ¥º§¡£98Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÈºÆº§¡£99Ç¯·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢08Ç¯¤ËÉüµ¢¡£21Ç¯7·î¤ËÀÐ¶¶¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£