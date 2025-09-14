»ÒÌò»þÂå¤«¤éÂç³èÌö¤Î½÷Í¥¤¬àÅÁÅý¤Î°ìÀïá¤Ç»Ïµå¼°¡ª22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î»ÒÂ¿Ê¬±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤¤¤Ê¡×
µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¡¼ºå¿À(Åìµþ¥É¡¼¥à)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤ÏºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡£¡Ö»Ïµå¼°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅêµåÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢µÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¤Ë¤½¤ì¤Æ¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¤¤¤Ä¤«¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥àÁ´À¹´ü¤Î¥Þ¥¨¥±¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤Ò¤è¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î»ÒÂ¿Ê¬±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡11ºÐ¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¼ç±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç»ÜÀß¤Î»Ò¶¡¤ò¹¥±é¤·¤¿ºùÅÄ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£10·î8ÆüÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Çº´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£