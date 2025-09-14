30歳・金澤志奈が涙のメジャーV 地元で悲願ツアー初優勝「本当に、本当にうれしい」
＜ソニー 日本女子プロ選手権 最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが終了した。30歳の金澤志奈が18番パー4でのプレーオフ1ホール目で桑木志帆を破り、地元メジャーで悲願のツアー初優勝を果たした。
プレーオフ1ホール目で決着がついた。金澤のティショットは右のラフへ。7番ウッドでの2打目をグリーン左のカラーまで運んだ。パーを逃した桑木に対し、金澤はアプローチを寄せてパーで勝負あり。地元ギャラリーからの大歓声に笑顔で応えると、涙を流して喜びをかみしめた。優勝インタビューでは「本当に、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。たくさんのギャラリーが足を運んでくださって、その声援のおかげです」と、笑顔を見せた。「私も優勝したかったし、ファンのみなさんもずっと待っていたと思います。地元メジャーで優勝することができて、大変うれしく思います」と話し、ファンへの感謝を述べた。敗れた桑木は今季初優勝、メジャー2勝目がかかっていたが、わずかに及ばなかった。トータル9アンダー・3位タイに永峰咲希と小林光希。トータル7アンダー・5位に青木瀬令奈が入った。今季3勝の佐久間朱莉はトータル1アンダー・14位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）も同順位で大会を終えた。先週初Vを挙げたルーキー・荒木優奈はトータル2アンダー・10位タイ。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵は、トータル8オーバー・47位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝した金澤は3600万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：金澤志奈（-10）※プレーオフ2位：桑木志帆（-10）3位：永峰咲希（-9）3位：小林光希（-9）5位：青木瀬令奈（-7）6位：佐藤心結（-6）6位：高橋彩華（-6）8位：神谷そら（-4）8位：高野愛姫（-4）10位：荒木優奈（-2）10位：阿部未悠（-2）10位：寺岡沙弥香（-2）10位：申ジエ（-2）
