津田健次郎 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の津田健次郎が、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】おちゃめ！”東海林”津田健次郎が笑顔でポーズ

　公式SNSは「久々に再会した、高知新報の３人！　ずっとのぶと嵩のことを気にかけてくれていた東海林。２人にエールを送ってくれました！」とつづり、のぶ役・今田美桜、嵩役・北村匠海に挟まれる形で東海林役・津田健次郎が茶目っ気たっぷりにポーズを決める3ショットを投稿した。

　第120回で、のぶと嵩は、琴子からの手紙で東海林が亡くなったことを知った。ファンからは「東海林さんの「にゃ〜」癒されます　いい上司に恵まれましたよね」「アンパンマンの良さを1番気にかけてくれていた上司がわかってくれていてよかったですね」「最高の笑顔に泣ける」「御三人ともいい感じにお年をめした感がありますね」などの声が寄せられている。