◇大相撲秋場所初日（2025年9月14日 東京・両国国技館）

現役最年長49歳で西三段目76枚目の翔傑（芝田山部屋）が三段目復帰の場所で白星発進した。相手は30歳下で東三段目77枚目の瑞天龍（19＝境川部屋）。立ち合い当たって一瞬の突き落としで下し「49歳初戦」を白星で飾った。あっけない相撲だったが「よく見えたというか相手が低かったからね。立ち合いはしっかり当たっているので」と照れ笑い。館内からは「しょうけつ〜」とかけ声も飛ぶなか、存在感を示した。

場所前の5日に49歳の誕生日を迎えた。「場所前だし特にお祝いもなかった。ケーキもなし。甘いもの食べないから」と硬派な一面ものぞかせる。51歳7カ月で引退した華吹に次ぐ昭和以降で歴代2位の高齢力士。しかも95年春場所の初土俵以来、30年間（182場所）無休で土俵に上がり続けているのは立派だ。

今場所は昨年秋場所以来1年ぶりの三段目復帰。華吹は最後の三段目が46歳だったので、49歳の三段目力士は昭和以降は前人未踏だ。「記録のために相撲を取っているわけでなはい」とこだわりは持っていないが、現在も稽古では番数を多くこなす鉄人。「最近はだいぶ衰えも感じてきたけど、気持ちがある限り頑張ります」と決意を示した。