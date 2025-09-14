高橋愛、夫・あべこうじにおねだりした誕プレ公開「仲良し夫婦」「幸せそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が13日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋愛、夫からの誕プレ＆2ショット公開
高橋は「レベルがまた1つ上がりました 39だってさー はや！やば！すご！こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！」と39歳の誕生日を迎えたことを報告。「あべさんにお誕生日プレゼントおねだりしてCFCL買ってもらったー！！！」「メゾスペキティコラボが透けてて可愛いでしょ」と、あべから誕生日プレゼントでもらった透け感のあるトップスを着用した姿や、あべとの2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！」「仲良し夫婦で素敵」「幸せそう」「お似合い」「微笑ましい」「プレゼント似合ってる」などのコメントが寄せられている。
高橋とあべは2014年に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋愛、夫からの誕プレ＆2ショット公開
◆高橋愛、夫・あべこうじからの贈り物公開
高橋は「レベルがまた1つ上がりました 39だってさー はや！やば！すご！こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！」と39歳の誕生日を迎えたことを報告。「あべさんにお誕生日プレゼントおねだりしてCFCL買ってもらったー！！！」「メゾスペキティコラボが透けてて可愛いでしょ」と、あべから誕生日プレゼントでもらった透け感のあるトップスを着用した姿や、あべとの2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます！」「仲良し夫婦で素敵」「幸せそう」「お似合い」「微笑ましい」「プレゼント似合ってる」などのコメントが寄せられている。
高橋とあべは2014年に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】