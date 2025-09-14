工藤静香、こだわり詰まった自宅庭公開「立派なりんご」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】歌手の工藤静香が13日、自身のInstagramを更新。自宅の庭を紹介し、反響が寄せられている。
【写真】工藤静香、自宅庭で育てたりんご
「結局、藤の花は咲きませんでした。お豆みたいなやつができたときにすぐ切り取ったんだけどなぁ」と庭で育てていた藤の花についてつづり、自宅の庭を紹介する動画を公開した工藤。「まぁ、来年に期待しよう！」と前向きに記し、「そしてりんごがとてもおいしかったです！」と庭で育てたりんごやピンク色の花などを披露していた。
この投稿にファンからは「広すぎる」「きちんと手入れしていて凄い」「立派なりんご」「こだわりが詰まってる」「素敵なお庭ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
