女優の広瀬すず（27歳）が、9月14日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。最近、自分に買った“ご褒美”について語った。



広瀬は今回、映画「遠い山なみの光」の宣伝を兼ねて、二階堂ふみ、吉田羊と共に番組のインタビューに対応。「最近、自分へご褒美を買った？」との質問に「○（マル）」の札を上げる。



広瀬は「最近、お財布を買ったんですけど、思った以上にいい値段して。でも店員さんに言っちゃって、『えぇ〜！？』って思ったけど、たぶん気付かれてる感じもあったし、逃げたと思われたくない…」と語る。



そして「ご褒美に“なっちゃった”。買っちゃった、みたいな感じなんですけど」と話し、二階堂は「頑張ってるから」と語った。