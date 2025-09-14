道民なら知っている？ 本州では見られない北海道タコグルメ“たこぼっち”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

新鮮じゃないと食べられない『たこまんま』＆『たこ頭』

奥が深い北海道のタコ食文化

北海道でもっとも多く消費されているタコは「マダコ」や「イイダコ」ではなく、東北地方以北の海に広く生息する「ミズダコ（北海タコ）」です。このミズダコの頭（胴体）が、道民の間では「安くておいしい」食材として好まれています。

ミズダコの頭は「たこぼっち」「たこ頭」などと呼ばれ、主に刺身や寿司、燻製として食べられています。北海道ではタコの頭が飲食店で提供されるだけでなく、スーパーでも売られています。

ミズダコの頭を北海道以外であまり見かけないのは、「世界最大のタコ」であるミズダコの頭は大きすぎて流通に適さず、さらには水分が多く鮮度落ちが早いことが要因です。そのため、ミズダコの「足」は近年、北海道以外の地域でも一般的な食材になりましたが、頭は現在も、その多くが道内で消費されています。

北海道にはほかにも、道外の人にとっては珍しい「タコグルメ」があります。その一つが、主に北海道の太平洋側で水揚げされるヤナギダコの「卵巣」です。この食材は楕円形をしており、ゆでると白く米のような見た目になることから「たこまんま」と呼ばれています。「たこまんま」は、北海道では刺身や寿司のネタ、醤油漬け、塩辛などとして食べられていますが、「たこぼっち」同様に足が早いことから、道外で生食用の「たこまんま」が流通することはほとんどありません。

北海道のタコ水揚量と食文化

日本一のタコ水揚量

北海道のタコの水揚量は全国の6割以上で日本一です。北海道ではミズダコが水揚量の約7割を占め、残りの約3割はヤナギダコです。

出所：農林水産省「令和5年海面漁業・養殖業生産統計」

北海道の「タコグルメ」

令和5年（2023）の都道府県別タコの漁獲量および割合

【たこしゃぶ】

ミズダコを昆布出汁で食べる稚内の郷土料理。



【タコささめ】

小平町には、タコザンギ（唐揚げ）やタコささめ（エラ）、タコまぶた（目の軟骨）など、タコの希少部位を食べる文化があります。



【たこまんま】

ヤナギダコの卵巣「たこまんま」は、道東を中心に食べられている珍味。



【たこぼっち（たこ頭）】

ミズダコの頭（たこ頭）の寿司。道外ではあまり見られない定番グルメ。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修：和田 哲