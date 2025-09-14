◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

プロ９年目の３０歳、金沢志奈（クレスコ）が通算１０アンダーで並んだ桑木志帆（大和ハウス工業）とのプレーオフを１ホール目で制し、ツアー初優勝をメジャーで飾った。優勝賞金３６００万円を獲得した。

プレーオフをパーでしのぎ決着。スタンドの歓声を受け止めながら、涙があふれた。見届けてくれた“師匠”の申ジエ（韓国）と抱き合うと「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え、２人でうれし泣きに暮れた。

１打差３位で出た最終組の金沢は、２番パー５で２メートルに寄せてバーディー先行。同組でスコアを落とした桑木、佐藤心結（みゆ、ニトリ）を逆転し、単独トップで前半を折り返した。後半は１０番パー５で１メートルに乗せてバーディーを奪取し、一時は３打のリードを手にしたが、終盤に流れが急転。２打のアドバンテージを持って迎えた１５番でボギーをたたき、バーディーとした桑木に並ばれた。プレーオフまでもつれたが、頂点に立った。

茨城・笠間市の実家から車で約３０分の大洗ＧＣ。好プレーを見せる度に「ナイスバーディー！」など寄せられる地元ファンの声援を力に変え、好ショットを連発した。今季は２位が２回、３位が２回。あと一歩で逃してきた優勝をようやくつかんだ。

◆金沢 志奈（かなざわ・しな）１９９５年７月２９日、茨城・笠間市生まれ。３０歳。８歳から父の勧めでゴルフを始める。中央学院大時代に同郷の後輩・畑岡奈紗と出場した２０１５年の国体で団体優勝。同大３年時の１６年に日本女子学生選手権を制すると中退し、１７年７月のプロテストに一発合格し、同年の下部ツアーで１勝。２５年は５月のＳｋｙＲＫＢレディスなど２位が２回。尊敬する選手は元世界ランク１位の申ジエ（韓国）。１６４センチ、５３キロ。