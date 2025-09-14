¡Úµð¿Í¡Û ¥É¥é£±¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤¬¥×¥í½é¤Î£±·³¹çÎ®¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£µÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡££Ä£å£Î£ÁÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï²ÖºéÆÁ±É¤«¤é£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹³Ñ¤Ë±Ô¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÂç·¿ÆâÌî¼ê¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ç¤ËÍ··â¤ä»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢£µ£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£µÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµå´ã¤âÉð´ï¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï£´³ä£²Ê¬£µÎÒ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆâÌî¼ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÀî¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¡¢ÌçÏÆ¤Ï±¦¤Ç¤óÉôÄË¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤µ¤é¤ËÁýÅÄÂç¤¬Á°Æü£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Çº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤£±£¹ºÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£