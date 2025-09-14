韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、ユ・カンミンが怒りに満ちたパフォーマンスで圧倒した。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

圧倒的な高得点で1位に！

ユ・カンミン（22歳）はVERIVERYのメンバーとしてデビューし、7年の活動歴を持つ練習生。4つのグループがそれぞれ新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」では、上位メンバーが多い「Chains」チームに属していたが、何名かが「MAIN DISH」チームに移動せねばならず、パートを再編成することに。カンミンはメインボーカルに立候補するも、高音パートをうまく歌うことができず、次々にパートを逃して追い詰められていく。チームの空気が険悪になる中、やがてカンミンは「ここでは僕の役割がないような気がする」と言い残し、自ら「MAIN DISH」チームに加入した。

「MAIN DISH」チームの部屋に入ると、カンミンはリー・ツーハオ（20歳）を中心に大歓迎を受ける。カンミンは笑顔で喜び、「チームを勝たせます」と闘志を燃やした。キリングパートを決める際も「キリングパートをやらないと、ここでできることは他にない」と、必死で振付を自分の体に叩き込み、怒りを滲ませながら全身で踊る。メンバーも「すごく情熱的」「全身でやっていた」「僕が知ってる人じゃない」と、カンミンの勢いに圧倒されたようだ。

キリングパートを争ったツーハオも「カンミンさんには勝てません」と漏らし、キリングパートは見事カンミンの手に。その後もカンミンは、怒りをエネルギーに換えて練習を積んでいった。中間チェックではエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、マスターと練習生たちを圧倒。マスターからは「通常ではない憤りを感じたよ」「とても怖かった」「カンミン、よくやってる」と高評価が寄せられた。

本番のステージでは、晩餐会のようなテーブルを前に、頬に傷を負ったカンミンがまず登場。彼はうつろな目でゆっくりと辺りを見渡すと、やがて近くにあったワイングラスを手に取り、それを片手で握りつぶして割った。強烈なパフォーマンスに、場内からは悲鳴が起こる。

そしてカンミンは上着を脱いでタンクトップ姿になり、傍らの人形の顔に勢いよくケーキを投げつける。メンバーがステージに揃い、歪んだエレキギターのサウンドが鳴り響く中、カンミンは「I'll show you What I gor bro」と荒々しく叫んだ。エネルギッシュなパフォーマンスが続き、それに呼応するようにステージには炎が噴き上がる。カンミンは持ち前の表現力の高さを存分に発揮し、カリスマ性にあふれたステージで視線を惹きつけた。

マスターも言葉を失い、「カンミンは本当に死ぬ気で臨んだね」「すごくよかった」と絶賛。そして1930点という、練習生24人中最高得点を記録した。カンミンは「びっくりしました。認められた気がしてすごく嬉しかったです」と笑顔を見せていた。

このカンミンの気迫あふれるパフォーマンスに「すげえええ」「カンミン覚醒」「怒りの表現すごい！」「かっこよすぎる！」などのコメントで溢れていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）