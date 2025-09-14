◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権 最終日（2025年9月14日 茨城県 大洗GC＝6840ヤード、パー72）

地元茨城県出身の金沢志奈（30＝クレスコ）が2バーディー、1ボギーの71で回り、通算10アンダーで並んだ桑木志帆（22＝大和ハウス工業）とのプレーオフを制し、ツアー初優勝、メジャー初制覇を果たした。

1打差の3位から出た金沢は、パー5の2番で1メートルにつけてバーディーを先行させ、9番ではティーショットを右の林に入れながらパーセーブ。前半を35で回り単独首位で折り返した。

10番でも50センチにつけて2個目のバーディーでリードを広げた。15番でティーショットを左の林に入れてボギーを叩き、桑木に並ばれたが、プレーオフ1ホール目でティーショットを右ラフに入れながら、第2打を左カラーに運びウエッジで80センチに寄せてパーセーブ。ボギーを叩いた桑木を振り切った。

17年プロテストに合格した金沢はこれまで何度も優勝争いに加わりながら勝ちきれなかった。今季もSkyレディース、ニトリ・レディースで2位となるなど惜敗を繰り返したが、悲願のツアー初優勝を地元開催のメジャー大会で飾った。

◇金沢 志奈（かなざわ・しな）1995年7月29日生まれ、茨城県笠間市出身の30歳。8歳でゴルフを始める。岩瀬日大―中央学院大中退。16年日本女子学生選手権優勝。17年7月プロテスト合格。同年9月山陽新聞レディースで下部ツアー初優勝。趣味は映画観賞。好きな色はピンク、黒、紺。血液型A。1メートル64、53キロ。