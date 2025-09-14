¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¤é3¿ÍÁ´°÷¤¬¹ç³Ê¡¡½©¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÂçÁêËÐ½©¾ì½ê½éÆü¤Î14Æü¡¢¿·Äï»Ò¸¡ºº¹ç³Ê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â½Ð¿È¤Î¥Ð¥È¥Ä¥§¥Ä¥§¥²¡¦¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¡Ê°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é3¿ÍÁ´°÷¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î¥¬¥ó¥Ð¥È¡¦¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡Ê¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶½¹Ô¥Ó¥¶¼èÆÀ¸å¤ÎËÜ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤àÍ½Äê¡£
¡¡¹ç³Ê¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ð¥È¡¦¥ª¥È¥´¥ó¥Ð¥È¡Ê21¡Ë¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢¶Ì¥Î°æÉô²°¡¢197¥»¥ó¥Á¡¢173¥¥í¢¦¥Ð¥È¥Ä¥§¥Ä¥§¥²¡¦¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¡Ê23¡Ë¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡¢185¥»¥ó¥Á¡¢150¥¥í¢¦°ËÆ£¸÷´õ¡Ê18¡Ë´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô½Ð¿È¡¢²¡ÈøÀîÉô²°¡¢175¥»¥ó¥Á¡¢125¥¥í