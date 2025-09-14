2026年の全米デビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース）がABEMAにて2026年春より独占無料放送される。

【映像】WORLD SCOUTプロジェクト

このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃、世界で活躍するグローバルガールズグループLE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、世界で活躍するガールグループILLITのIROHAとMOKAが決定した。

『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE Americaが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据えHYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人 のアーティスト"を日本にて発掘する。

このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃をはじめ、HYBE MUSIC GROUP所属の世界で活躍するガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE所属のグローバルガールズグループILLITのメンバーIROHAとMOKAの5名が決定。豪華5名のキャストがどのようにオーディションを見守り、挑戦者たちの熱き姿を引き出していくのか、ぜひ注目したい。

■『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』 募集概要

▼番組サイト

https://worldscout-thefinalpiece.com

募集期間：

2025年8月6日（水）〜2025年9月22日（月）

募集対象：

・ヴォーカルまたはダンスの経験者の女性（She/Her）またはノンバイナリー（They/Them）の方

応募資格

・15歳〜24歳

・オーディション過程より、メディアに出演し自己の肖像や映像物が利用されることに支障がないこ

・2025年10月〜2025年12月に行われる全てのトレーニング合宿・収録に参加可能な方

※アメリカ合宿は2025年11月中旬〜2025年12月末を予定しています

※審査日程・トレーニング合宿・収録日程については、審査通過者に改めてご案内いたします

※現在、芸能事務所やレーベルと契約中の方は、所属事務所・レーベルの許可を得た上でご応募ください

※事前にパスポートの準備をお願いいたします

・オーディション終了後、トレーニングのためにロサンゼルスへ移住できる意思と能力があることが必須条件です

