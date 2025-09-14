フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のInstagramを更新。日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2025」に参加したことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「ずーーーっと行ってみたかったウルトラ！！」 フェス参戦報告 ノリノリ動画投稿でファン「アグレッシブな女神様」

投稿では「もうずーーーっと行ってみたかったウルトラ！！ついに実現しました」と、念願の参加に心躍らせる様子をハートマークを添えて綴っています。中川さんは黒いタンクトップにジーンズ、腰にチェック柄の長袖シャツを巻いたカジュアルなスタイル。頭にはキャップをかぶり、フェスにぴったりのアクティブな装いを披露しました。

また、イベントで配布されるリストバンドを手首に巻いた写真や、笑顔でドリンクカップを掲げるショットも投稿。「音楽を感じすぎて今はくたくたですが、最高のひとときでした thank you ULTRA JAPAN」とコメントし、フェスを心から楽しんだ様子が伝わってきます。

さらに「うたいおどる動画も添えて...」とのコメント通り、音楽に身を任せてノリノリで踊る動画もあわせて公開。これには多くのフォロワーが反応し、「踊ってるのはお珍しい〜」「とっても楽しそうですね！そしてめちゃくちゃ可愛いです」「こっちも踊りだしたくなります」「アグレッシブな女神様が愛おしい」など、多くの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】