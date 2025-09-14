JR海浜幕張駅前の三井アウトレットパーク幕張では、開業25周年を記念し、2025年9月19日(金)から10月26日(日)まで約1ヶ月間、大規模な「三井アウトレットパーク 幕張 感謝祭」が行われます。約90店舗が参加する記念セールや、アルパカとのふれあいや元プロ野球選手のトークショーなどの週替わりのイベント、そしてグルメが集まるフードフェスなどが予定されており、何度来ても楽しめる催しとなりそうです。家族連れも、お買い物好きな人も、誰もが楽しめるこの感謝祭を、スケジュールと共にご紹介します。

おトクがいっぱい！25周年記念セールとポイントアップデー

期間中は対象店舗で買い物ができる25周年記念セールや、三井ショッピングパークポイントがいつもよりたくさんたまる会員限定のポイントアップデーを開催。25周年にあわせて2,500円の商品や25%OFFのブーツ、期間限定の2,500円メニューなどが提供されます。

25周年記念セールは9月19日(金)〜10月13日(月・祝)、ポイントアップデーは10月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)に開催。記念セール対象店舗で税込2,500円以上購入すると、先着1万名に「チーバくん×千葉ロッテマリーンズ×三井アウトレットパーク幕張」のオリジナルステッカーをプレゼント。

楽しいがいっぱい！週替わりイベント

10月4日(土)からは「スポーツ」や「グルメ」などをテーマにした週替わりイベントを実施。

10月4日(土)には千葉市動物公園のアルパカ「ミッティー」とのふれあいイベント、10月11日(土)には元プロ野球選手の今江敏晃さんのトークショー、10月11日(土)〜10月13日(月・祝)にはスポーツに関連した賞品が当たるスポーツ大抽選会、10月13日(月・祝)にはアルティーリ千葉のフリースローチャレンジを開催。10月18日(土)には千葉県の観光物産展「ちばI・CHI・BA」と参加型の巨大チョークアート制作イベントが行われます。

「もぐフェス」開催 片手で食べられるフードやスイーツが集結

感謝祭の期間中、10月25日(土)・26日(日)には、手軽に食べられるフードやスイーツを集めた「もぐフェス」が開催されます。出店店舗は、石窯で焼くピザやカフェメニューを提供する「MAKUHARI NEIGHBORHOOD DOCK」、米粉を使用したグルテンフリーチュロスを提供する「KUROBOSHI」など。

三井アウトレットパーク幕張へのアクセスは、JR京葉線「海浜幕張駅」南口前下車、車では東関東自動車道湾岸習志野ICから約5分。営業時間は10時〜20時。

5年分の感謝を込めて、お得と楽しさがぎゅっと詰まった三井アウトレットパーク幕張の「感謝祭」。開催期間中はいつ訪れてもお得なセールが迎えてくれますが、週末には毎週異なるイベントが開催されるため、何度でも足を運びたくなることでしょう。

お買い物はもちろん、動物とのふれあいやスポーツ、グルメまで、この秋だけの特別な体験を探しに、ぜひご家族や友人と一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。

