【U18トップリーグ男子】佐藤凪が圧巻ダブルダブル…東山が八王子学園破り3連勝【9月14日結果】

9月14日、グリーンアリーナ神戸にて「U18日清食品トップリーグ2025」男子の1試合が開催。東山高校（京都府）が八王子学園八王子高校（東京都）を破り、大会初戦からの3連勝目を飾った。

東山は立ち上がりで佐藤凪が連続3ポイントシュートを沈め、25－14の11点リードで最初の10分間を終了。第2クォーターは点を取り合う展開となり、中村颯斗やウェトゥ ブワシャ エノックもテンポ良くスコアを重ねていく。終わり際に八王子学園八王子に点差を詰められ、42－34の8点リードでハーフタイムに突入した。

迎えた第3クォーター、東山は佐藤や中村が果敢に攻め込み、藪元太郎も要所でジャンパーをヒット。63－44とリードを広げて最後のクォーターにつなげると、八王子学園八王子の追撃にも落ち着いて得点を返していき、最終スコア85－67で勝利を収めた。

3つ目の白星を手にした東山は、佐藤が24得点6リバウンド15アシスト、中村が17得点8リバウンド5アシスト、藪が17得点でチームをけん引。逆転勝利をつかめなかった八王子学園八王子は、ニャン セハ セダトが33得点18リバウンド、花島大良が15得点7リバウンド4アシストを挙げている。

■試合結果



東山高校 85－67 八王子学園八王子高校



東 山｜25｜17｜21｜22｜＝85



八王子｜14｜20｜10｜23｜＝67

【動画】東山vs八王子学園八王子の試合フル映像！