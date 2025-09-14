「こんなん叫ぶしかないやん」「この人何ができないの？」アーセナル新MFのゴラッソがとんでもない！超爽快ボレーに大熱狂
超爽快なスーパーボレーが炸裂した。
９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、大型補強を敢行したアーセナルが、アンジェ・ポステコグルー監督が就任したノッティンガム・フォレストとホームで対戦。マルティン・スビメンディの２発と、ヴィクトル・ヨケレスの得点により、３−０で完勝した。
期待の新戦力が躍動したなか、特に圧巻だったのが、スビメンディの加入後初ゴールだ。０−０で迎えた32分、26歳のスペイン代表MFはCKの流れで、相手のクリアにペナルティエリア手前で反応すると、身体を倒しながら右足でジャストミート。強烈な一撃をゴールネットに突き刺した。
最高峰のゴラッソに、スビメンディもスタンドのサポーターも大興奮。また、SNS上に絶賛の声が溢れている。
「ロケットのようなシュート」
「衝撃的なゴール、なんという一撃！」
「誰も止めれん！」
「見てるだけで気持ちええ」
「こんなん叫ぶしかないやん」
「サッカーはこれだから面白い」
「この人何ができないの？」
「これは優勝ありえるなアーセナル」
スビメンディは久保建英が所属するレアル・ソシエダから加入。ラ・リーガ最高のアンカーという評価に違わず、驚異的な適応力を発揮し、抜群の得点力も見せつけた。とんでもなく頼もしい背番号36は、３年連続２位のアーセナルを優勝に導く存在になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】思わず声が出る！アーセナル新MFの凄まじいゴラッソ
９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、大型補強を敢行したアーセナルが、アンジェ・ポステコグルー監督が就任したノッティンガム・フォレストとホームで対戦。マルティン・スビメンディの２発と、ヴィクトル・ヨケレスの得点により、３−０で完勝した。
期待の新戦力が躍動したなか、特に圧巻だったのが、スビメンディの加入後初ゴールだ。０−０で迎えた32分、26歳のスペイン代表MFはCKの流れで、相手のクリアにペナルティエリア手前で反応すると、身体を倒しながら右足でジャストミート。強烈な一撃をゴールネットに突き刺した。
最高峰のゴラッソに、スビメンディもスタンドのサポーターも大興奮。また、SNS上に絶賛の声が溢れている。
「衝撃的なゴール、なんという一撃！」
「誰も止めれん！」
「見てるだけで気持ちええ」
「こんなん叫ぶしかないやん」
「サッカーはこれだから面白い」
「この人何ができないの？」
「これは優勝ありえるなアーセナル」
スビメンディは久保建英が所属するレアル・ソシエダから加入。ラ・リーガ最高のアンカーという評価に違わず、驚異的な適応力を発揮し、抜群の得点力も見せつけた。とんでもなく頼もしい背番号36は、３年連続２位のアーセナルを優勝に導く存在になれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】思わず声が出る！アーセナル新MFの凄まじいゴラッソ