´Ú¹ñ¤ÇÈ¿Ãæ²£ÃÇËë¤¬Áý²Ã¤·ÊªµÄ¡¢µ¬À©¤ÎË¡²þÀµ°Æ¤â¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ²¿¤¬°­¤¤¡©¡×

2025Ç¯9·î12Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦µþ¶¿¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÆâ¤ËÅ½¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÃÇËë¤ËÃæ¹ñ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ø¥¤¥È²£ÃÇËë¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¦»º¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¶Ë±¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñ¡¢´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀêÎÎ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñ´ú¤ä½¬¶áÊ¿»á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¡ÜÁªµó´ÉÍý°Ñ¡áChina Lee¡×¤Ê¤É¡¢Àè¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Î·ë²Ì¤òÈÝÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿²£ÃÇËë¤Ï¡¢¡Ö°¦¹ñ²£ÃÇËë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¿½ÀÁ¤·ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢¡ÖÌÀÆü¤ØÌ¤Íè¤ØÅÞ¡×Ì¾µÁ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ì¾µÁ¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥È²£ÃÇËë¡×¤Ï9·î¤À¤±¤Ç1268ËçÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª´ü´ÖÃæ¤ÎºòÇ¯4·î¤Ï678Ëç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î²°³°¹¹ðÊªË¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ë¹¹ðÊª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Îµö²Ä¤«ÆÏ¤±½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¡¢É½¸½¤ÏÀ©¸Â¤â¼õ¤±¤ë¡£¤¿¤À¡¢²£ÃÇËë¤ËÀ¯ÅÞÌ¾¤ÈÏ¢ÍíÀè¤òÌÀµ¤¹¤ë¤È¡ÖÀ¯¼£Åª·ü°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ½¸½¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ±ûÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï7·î¡¢¡ÖÌÀÆü¤ØÌ¤Íè¤ØÅÞ¡×ÂåÉ½¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÉÔÀµÁªµóÉÔÇÔËÉ»ßÂâ¡×½êÂ°¤ÎA»á¤é¤ò¸¡»¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¡£A»á¤é¤Ï²°³°¹¹ðÊªË¡¤ÎÀ©¸Â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦À¯ÅÞÌ¾µÁ¤Î²£ÃÇËë·Ç¼¨¤ò·è¤á¡¢ÅÞ¤È¶¦ËÅ¡£2024Ç¯12·î¡Á25Ç¯4·î¤ËÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤«¤é²£ÃÇËëÂå¶âÌó7000Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë½ð¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤âº£·î¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤ËµÄÀÊ¤òÍ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ä¡¢Àè¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç1¡ó°Ê¾åÆÀÉ¼¤·¤¿À¯ÅÞ¤À¤±¤Ë²£ÃÇËë¤Î·Ç¼¨¤òµö²Ä¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¯ÅÞË¡²þÀµ°Æ¡×¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤ØÌ¤Íè¤ØÅÞ¡×¤Ïµì¡ÖÃéÀ¶¤ÎÌ¤ÍèÅÞ¡×¡£µÄÀÊ¿ô¤Ï0¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²£ÃÇËëµ¬À©°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª¼«Í³¤òÍÞ°µ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£Åª¼«Í³¤òÍÞ°µ¤¹¤ë·Á¤ÎË¡°Æ²þÀµ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¯ÅÞ¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²£ÃÇËë¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ø¥¤¥ÈÉ½¸½¡¢º¹ÊÌÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¤Ï¤Ê¤¼ÌîÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£À±¾ò´ú¤òÇË¤¤¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡©¡×¡ÖÈ¿ÊÆÈ¿Æü¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢È¿Ãæ¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤¹¤ë¿ÆÃæ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Þ¥Í¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡£¤À¤«¤éÌ£Êý¤ËÉÕ¤¤¤¿¡©¡×¡Ö»ö¼Â¤ò½Ò¤Ù¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤Î¡©´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²£ÃÇËë¤ÎÊ¸¸À¤ÏÆÉ¤à¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë