¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¶»Éô¤òÄ¾·â¢ªÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡¡Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤Ø¡¡µåÃÄÈ¯É½¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤¬ÁûÁ³
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£±£´Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤ò¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿³¤Ìî¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁ¾Ã«¤Î¶»ÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆâÌî¿Ø¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¿¹¤é¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò³°¤·Ã´²Í¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Ä¾·â¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯ÄË¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Á¾Ã«¡£¤½¤Î¸å¡¢£²»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç´ßÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÅê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¡¢²£»³¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄ¤Ï¡ÖÆó²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎºÝ¡¢ÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¶»Éô¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤¿¤á¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Î¤¿¤á¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£