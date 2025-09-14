歩道に乗り上げバイクに突っ込んだ車から“大量の白煙”で一時騒然…運転手は免停レベルの“泥酔状態”　韓国・ソウル

黒い車から大量に吐き出す白煙……。

韓国・ソウルで8月、警察が出動し、繁華街に混乱を招いた騒動の一部始終がカメラに捉えられていた。

繁華街で黒い車から白煙

8月にソウルの繁華街で撮影された映像。

黒い車が歩道に乗り上げると止まっていたバイクに突っ込み、その場で停止した。

車は、まずはバックで抜け出そうとしたが、ポールが車体にひっかかり、タイヤが空回り。その直後、車からモクモクと煙が立ちのぼり始め、あっという間にあたりが煙に包まれた。異変に気づいたカフェの客たちは慌てて外へと避難し、現場は騒然となった。

通行人の一人が石を手に車の窓ガラスを叩くと、車が突然バックをし始め、横断歩道の上で停止した。

そこへパトカーが到着し、警察官が消火活動を開始。車から運転手を引きずり出したが、ぐったりとしていて自力では歩けない様子だった。

この時、警察官は煙だけでない“ある臭い”に気づいたという。

運転手にアルコール検査を実施した結果、免許停止レベルの“泥酔状態”だったことが判明した。この運転手はその場で警察に検挙された。

（「イット！」 9月10日放送より）