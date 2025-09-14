【最終回】賛否あった「亡き父親ドッキリ」への本音とは…クロちゃんが語る“それでも芸人を続ける訳”

〈無人島に置き去りにされ、自宅をカメラで24時間監視され、ハニートラップをしかけられ……数々の過酷なドッキリを乗り越えてきた“日本イチのドッキリ芸人”である『安田大サーカス』のクロちゃんが、その裏側を語る連載「クロちゃんもつらいよ！」。

今までは『水ダウ』の裏側やドッキリ芸人の勢力図などの業界ウラ話を聞かせてくれたクロちゃん。最終回となる今回は、波紋を広げた『亡きお父さんとの再会ドッキリ』への本音から、向いてないという芸人を、それでも続ける“らしさ満点の理由”までを綴った。最後までNGなしのクロちゃん節をご堪能あれ！〉

親の存在と改めて感じた感謝

どうも〜きたしんよ〜〜。クロちゃんです。わわわわわ〜〜。なんと今回で連載最終回。ということで、改めて僕が言いたいことを思い残すことなく書いていくしんよ〜〜。最後まで読んでね！

最近の仕事で一番反響が大きかったのが『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の「クロちゃん、寝て起きたら川のほとりにいて、その向こう岸に亡くなった父親がいたら死の淵にいるかと思う説」という、ぶっ飛んだ企画だね。どういう経緯でこんな企画を思いつくのか、本当に不思議だよ（笑）。

この説は今までと違って「クロちゃんで感動した」「クロちゃん、いいやつじゃん」なんて言ってもらえる稀有な回になった。もちろん中には「やらせだろ」って言う人もいたけど、断じてそんなことはない！ いつも通りお酒を飲んで、ベロベロに酔っ払ってただけなんだよね。

改めて内訳を言うと、ビールを飲んで、レモンサワーを何杯か。そこから白ワインを２〜３本。そして極めつきはテキーラを２杯……ぐらいで記憶無くなってる感じだよね、この後覚えてない（笑）。だから正直、覚えてるのは、泣いたこととお父さんに会ったっていう感覚だけ。

だからオンエアを見るまでは「自分はまた何かやらかしたのでは……」って怖かったね。でも、結果的にいろんな人から大きな反響をいただけたし、母親や妹も喜んでくれた。母親からは「父さんに会えた気がして嬉しい」と言われて、妹も泣いたって教えてくれた。家族が揃って番組を喜んでくれたことが何よりだったよ。

全ては女性にモテるため！

この説で、僕は改めて親の偉大さを痛感したんだ。僕みたいな人間を、匙を投げずにずっと育てて見守ってくれた。もし途中で諦められていたら、今みたいにテレビに出て芸人としてお金をいただく人生はなかった。間違いなく博打ばかりして借金まみれで、自堕落に生きて……最悪、死んでたと思う。

親が最後まで諦めずに育ててくれたから今の僕がいる。そういうことを、放送を見て実感したよ。普段あまり言いたくないけど、この時ばかりは『水曜日のダウンタウン』のスタッフに感謝したね。

ただね、やっぱりちょっとムカついてるのは、あの放送で貯金額をカットも隠し音もなしで出されたこと（笑）。しかも「恒例の金持ちアピール」なんてナレーションまで入って。本当にやめてほしい！

改めて言いたいんだけど、僕はそんなにお金に執着してない。ものに対しても執着はなくて、家も車も持ってないし、高いものなんて滅多に買わない。休日はパチンコに行ったり、公園で自分の影とじゃんけんしたり、薬局の前にあるサトちゃん人形と写真を撮ったりするくらい。地味で子どもっぽいって思われるかもしれないけど、これが僕の日常なんだよ。

ただ、確かに、お金は貯めてる。昔は「芸人は宵越しの金を持たないのがカッコいい」と思ってて、給料が入ったらその日のうちに全部使ってた。でもある時気づいたんだ。「お金を持っている男性はモテる」ってことに。

お金を持っている＝余裕がある。この方程式を発見してからは貯金に励むようになった。要するに僕はお金に執着してるんじゃなくて、とにかくモテたいだけ！ そこを勘違いしないでほしいね（笑）。

そして最後にどうしても言いたい。僕はリチが好き。別れたことで改めてその気持ちに気づいたんだ。最近も２週間に１度は会って、買い物に行ったり、ご飯を食べたり、普通に遊んでる。でも、彼女はもう一般人だから写真は絶対にあげない。

プロポーズの時に「SNSの道具にされてる」って言われたから、もう二度としないって決めてる。でも最近よく考えるんだよね。「もっと高い指輪をあげていたら結果は変わっていたのかも」って。だから、もしまたプロポーズすることがあったら、今度は300万円くらいの指輪を渡す！ 本気だよ！

そして余談だけど、いま本気でダイエットしてる。こんなに貯金しているってバレてるのに、全然モテない。やっぱりお金だけじゃダメなんだよね。結局見た目も大事。だからしっかり痩せて、“お金とビジュアルの二刀流”でいく！ それでもダメなら整形だってするし、植毛だってする。「モテるためならなんだってする」それが今の僕のモットーだね！

お笑いは向いていない仕事だけど……

さすがに連載の最後がリチの話ばかりじゃあれだから、仕事についても書こうかな。改めて思うけど、僕ってお笑いに向いてないんだよね。自分で何かを発信して笑いを取るのは苦手だし、『Ｍ-１』を見ても正直、お笑いの理屈がわからない。

でも、12年前にラジオの『目黒ＦＭ』で初めてＭＣをやった時に、「意外とお笑いできるじゃん」って思えて、そこから少し自信がついた。僕はこれまで仕事が大変な時や、立ち上がれないほどつらい出来事に直面した時、アイドルに救ってもらってきた。アイドルが大好きだからこそ、アイドルに還元したい気持ちが強い。もしテレビに出ていなかったら「アイドル好き」なんて言葉はただの言い訳や逃げに聞こえちゃう。でも僕は違う。アイドルに恩返ししたいし、一緒に盛り上がりたい。そのためにもテレビに出続ける必要があると思ってる。

だからお笑いは分からなくても、自分を救ってくれたアイドルのためにお笑いを続ける。そしていつか結婚したい。一番はもちろんリチだけど、誰になるかは分からない。仕事ではこれからもドッキリを仕掛けてもらい、たまにＭＣや作詞、そしてプロレスだって挑戦する。

そうやってマルチに活動しながら、みんなに「なんだかんだクロちゃんって面白いよね」と思ってもらえる存在でいたい。それが僕の目標です。

文：クロちゃん