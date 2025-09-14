◆米大リーグ ジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、逆転勝ちを呼び込む４９号ソロを放つなど、５打数３安打１打点、３得点の大活躍を見せた。チームは１３得点の快勝で地区優勝へのマジックを「１１」とした。

１―４で３点を追う３回先頭の２打席目に、今季チーム最長となる飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大４９号ソロを中堅に運んだ大谷。大谷の一打をきっかけに打線が爆発し「ビハインドだったので、『まだまだここからいけるよ』と、みんなそう思っていましたし、そこからこの点差になるまで、しっかりと打線がいい攻めを続けていたのかなと思います」と振り返り、今季チーム最長の特大弾については「もっともっと。ホームランの数がまずは大事ですけど、飛距離も持ち味のひとつだと思うので、塗り替えられるように頑張りたいなと思っています」とうなずいた。

試合後、ロバーツ監督は大谷の次回登板が１６日（日本時間１７日）の本拠地・フィリーズ戦になることを発表。フィリーズには大谷と２本差でナ・リーグ本塁打王争いでトップに立つ５１発のシュワバーが所属。投手・大谷と直接対決することになりそうだ。グラスノーの登板回避によって急きょ先発した前回登板の５日（同６日）の敵地・オリオールズ戦から中１０日でマウンドに立つ。

ロバーツ監督は試合前に大谷の登板について「それは今夜の試合後に伝えることになるだろう。いくつかのことを確認しなければならないと思うが、今夜知らせるよ」と話していた。