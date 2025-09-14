福島県磐梯町に開発・生産拠点を置くカメラメーカー「シグマ」（本社・川崎市）が８月、会津の名を冠した映画撮影用のシネレンズ「Ａｉｚｕ Ｐｒｉｍｅ Ｌｉｎｅ」を発売した。

会津の豊富な水で磨き上げられ、シネレンズとしては世界有数の明るさを誇る大口径が売りだ。シグマのシネレンズはこれまでも米ハリウッド映画で使われており、開発者は「どんな映像が撮影されるか楽しみ」と話す。（重本和）

シグマの会津工場は１９７３年に建てられた。レンズの原材料の研磨に使う大量の軟水が確保できることなどが製造拠点に選ばれた理由だった。現在は月に７万〜８万本のレンズを製造、出荷しており、レンズは磐梯町のふるさと納税の返礼品にも選ばれている。

写真用のレンズを手掛けていたシグマは２０１６年、映像業界の成長を見込んで新たに映像用レンズの製造ラインを設立。当初は写真用レンズを設計し直してシネレンズとして発売していたが、「培った技術でシネレンズに本気で挑戦したい」と、２２年末に生産技術課の課長・佐藤隆則さんや石井雄太さん、木田悠太朗さんの技術者３人を中心に映像用に特化したレンズ開発をスタートさせた。

シグマによると、発売された新レンズは、写真用レンズの絞り値（Ｆ値）に該当するＴ値が１・３とシネレンズの中では極めて小さいという。Ｔ値は小さいほどカメラのセンサーに取り込める光の量が多くなり、暗所でも美しい映像を撮影できる。さらに、ピントを合わせた部分以外の背景が大きくぼけるため、映像は幻想的な雰囲気を醸し出す。

新レンズは、いずれも単焦点で、焦点距離が２５〜７５ミリの８機種。いずれもＴ値は１・３だ。映像を撮影するのに必要と考えた焦点距離のレンズを、すべて同じ口径かつ同じ描写で撮影できるように用意した。１機種あたり月数十本を目標に製造する。

希望小売価格は１本１６５万円と高額だが、想定する顧客はハリウッドなどの大資本だ。シグマのレンズは、過去には日本でもヒットした映画「トップガン マーヴェリック」でも使用されている。開発段階で使用したカメラマンからは「どのレンズでも同じ絵づくりができる。シャープな描写に驚いた」と高評価を得た。

石井さんら３人は「Ｔ１・３は、どんなに暗くても撮影できるし、これまでにないほど（映像は）ぼける。映像製作の現場がどう使うのか、劇場で見るのが楽しみだ」と話している。