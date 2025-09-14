ワンワン吠えていたわんこに「しーっ」という意味を込めて指を差し出してみた飼い主さん。すると次の瞬間、想定していなかった衝撃的な表情に「あ？やんのか？みたいな感じ可愛いwww」「反抗的なわんこかわいい」「憎々しい口してるの笑えるw」と声が寄せられ、記事執筆時点で7万件以上のいいねがついています。

【動画：ワンワン吠えている犬に『しーっ』と指を出した結果…反抗的すぎる『まさかの表情』】

吠える犬に「しーっ」と指を出したら…

TikTokアカウント「aralechan1124」に投稿されたトイプードル・あられちゃんの表情が話題です。

あられちゃんが吠えていたため、吠えるのをやめさせようと飼い主さんがとった行動、それは……

「しーっ」と人差し指を立てて見せて合図を送ってみたのです！すると、あられちゃんは……

なんと、口角をグイッとあげて、若干歯が見えるような反抗的な表情で応戦！まるで「やんのか？」「喧嘩なら買うぞ」と凄んでいるよう……（笑）しかし、指を引っ込めると、途端に元の可愛らしい表情に元通り♡

反抗的な態度に爆笑する人が続出！

再び飼い主さんが「しーっ」と指を出してみると……

やっぱり「イーッ」と苛立った表情になってしまうあられちゃん！そして、指を引っ込めると、再び可愛らしいお顔に……何がそんなに気に入らないのでしょう（笑）

このあられちゃんの表情の変化は、TikTokに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で再生数は99万回、いいね数は7万件を超えています。

また、コメント欄には「あ？やんのか？みたいな感じ可愛いwww」「反抗的なわんこかわいい」「憎々しい口してるの笑えるw」といった声が寄せられ、多くの人が表情豊かなあられちゃんに笑わされたようです。

人間味あふれる表情が魅力のあられちゃん

TikTokアカウント「aralechan1124」では、今回ご紹介したあられちゃんの魅力がたっぷり投稿されています。

表情豊かで感情がそのままお顔に出てしまうというあられちゃん。人間味あふれる表情は、多くのTikTokユーザーを虜にしていますよ！

そのほかのあられちゃんの様子も見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

