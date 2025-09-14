MAISONdes、アニメ『グノーシア』OPテーマ担当 こぼ・かなえる、重音テト、Giga & TeddyLoidが入居
MAISONdesの新曲「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」が、10月11日より放送開始予定のTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマに起用される。
本情報は、9月13日に開催された『Aniplex Online Fest 2025』内の『グノーシア』パートにて発表されたもの。今回MAISONdesに“入居”する住人は、Giga & TeddyLoid、こぼ・かなえる、重音テトの3組。重音テトがテレビアニメシリーズの楽曲に参加するのは初となる。
また、作詞はMisumi（DUSTCELL）が担当。疑心と欺瞞が交錯する『グノーシア』の世界観を鮮烈に映し出す一曲となっている。配信リリース日などの詳細は後日発表予定だ。
【MAISONdes 入居アーティストコメント】
・こぼ・かなえる
テレビアニメ『グノーシア』オープニングテーマ「化けの皮」を歌わせて頂いている、こぼ・かなえるです！アニメのオープニングテーマを歌うのは今回が初めてで、このようなご機会をいただき、とても光栄です！この曲は、『グノーシア』の世界に関連する要素を多く用いているので、アニメと共に、この曲を楽しんでいただければ嬉しいです！よろしくお願いします！
・Giga ＆ TeddyLoid
タイアップが決まった瞬間から、「この作品でどんな新しい挑戦ができるのか」と胸が高鳴っていました。Kobo Kanaeruさんと重音テトの共演、そしてMisumiくんによるリリックを通じて、『グノーシア』が持つ謎めいた世界観と異世界的な空気感を表現できたと感じています。
（文＝リアルサウンド編集部）