【実録】東京都の「水道料金の無償化」で、水道代は2ヶ月分「3267円」に！ 実際いくら“安く”なった？ 都内1人暮らしAさんのケースで検証

東京都の水道料金、無償化の対象期間と料金体系

東京都 が2025年10月検針分まで実施している、 水道料金 の無償化。毎月支払っている 水道料金 が実際にどれくらい安くなるのか、気になっている人は多いのではないでしょうか。 本記事では、都内で 一人暮らし をしているAさんが受け取った7月分と8月分の 水道料金 の明細書を基に、どれくらい安くなったのか、また、全国平均と比べてお得になった金額について検証します。

東京都では、都民の生活を支援するために、水道料金の基本料金を無償化する取り組みを行っています。この無償化の概要と水道料金の計算方法について確認していきましょう。

今回の水道料金の無償化における対象期間は、2025年6月から2025年10月までの4ヶ月間です。水道・下水道の契約を結んでいる、すべての利用者が対象となります。

普段支払っている水道料金は、使用量に応じて金額が変わる「従量料金」と、使用量に関わらず毎月発生する「基本料金」の合計で決まります。

今回の無償化では、「基本料金」の部分が無料となります。例えば、口径が20ミリメートルの場合、水道の基本料金は1ヶ月で1170円。使用量が変わらない場合、基本料金の分だけ価格が安くなる仕組みです。



2ヶ月分で2000円以上お得に！ 一人暮らしの水道料金はいくらになった？

それでは、実際に都内で一人暮らしをしているAさんの水道料金の明細書を見てみましょう。Aさんの7月分と8月分の料金は、合計で3267円でした。

図表1

Aさんの水道料金の明細書

まず、Aさんの契約している水道口径は、20ミリメートルです。東京都水道局の料金表によると、1ヶ月分の水道の基本料金は1170円。今回の無償化により、Aさんの水道基本料金1170円は、2ヶ月間で合計2340円お得になりました。

無償化がなかった場合、Aさんの7月分および8月分の水道基本料金には2340円が加算され、合計5607円を支払う必要があったといえます。



全国の水道料金の平均と比べてどれくらい安い？

厚生労働省の「令和2年度水道統計」により算出したデータによると、全国の1ヶ月の水道料金は約3300円です。Aさんの水道料金は2ヶ月分で3267円であったため、1ヶ月分に換算すると約1634円。

つまり、全国平均と比べると1ヶ月当たり約1666円も安くなっており、水道料金無償化の恩恵がかなり大きいことが分かります。

しかし、水道料金は地域や利用量によって大きく異なります。全国には東京都より水道料金が安い自治体もあれば、高い自治体もあるのです。

さらに、今回の水道料金の無償化は、あくまでも期間限定の措置です。この期間を利用して、今後の水道料金について考えてみるのもよいでしょう。



水道料金がお得な期間を賢く利用しよう

今回の東京都における水道料金の無償化は、都民の家計をサポートする期間限定の制度です。2025年10月検針分までの制度であるため、この期間が終わった後でも水道料金を賢く節約するために、日々の生活でできることを考えてみましょう。

●節水シャワーヘッドを使う

●食器を洗う際はおけに水をためる

●お風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用する

こうした小さな工夫を積み重ねることで、長期的な水道料金の節約につながります。今回の東京都の水道料金無償化は、水道料金の仕組みや生活における水の使われ方を見直すよいきっかけにもなるでしょう。

賢く節約をしながら、今後の家計管理にも役立てていきましょう。



出典

東京都水道局 水道料金の基本料金を無償とします

東京都水道局 水道料金について

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー