◆マリーゴールド「「ドリーム・スターＧＰ」（１４日、後楽園ホール）

女子プロレス「マリーゴールド」は１４日、後楽園ホールで最強で最高の女子レスラーを決める真夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」優勝決定戦を行った。

この日、ドリームリーグとスターリーグの公式戦最終戦が行われ、スターリーグは勝ち点９の青野未来と同８の桜井麻衣が対戦。白熱の攻防は、両者、一歩も譲らず引き分け、勝ち点を１０に伸ばした青野が１位で優勝戦進出を決めた。

一方のドリームリーグは、セミファイナルで勝ち点８の岩谷麻優と同９点のビクトリア弓月が対戦。ハイスピードで両者が真っ向からぶつかる熱戦は、瞬く間に試合時間の１５分が終わり時間切れ引き分けとなり、弓月が勝ち点１０に伸ばし岩谷は、優勝戦進出を逃した。

メインで勝ち点９のワールド王者・林下詩美が天麗皇希と対戦。勝てば文句なしで優勝戦進出が決まる林下だったが、まさかのリングアウトで敗れ脱落。この結果、優勝戦はビクトリア弓月と青野未来の対戦となった。

リーグ戦で脱落した岩谷は「初出場で初優勝…そんなことを夢に見て今日という日を迎えたけど…あぁ…ダメでしたね」とため息をつき「しかも結構やられまくった…今日は弓月の気持ちと技術が勝ってましたね。あぁ悔しいな…ヤバイ…高い壁であるつもりが…崩壊しかけてきている。もう１回やり直したいと思います」とうなだれ控室に消えた。

２連覇を逃した林下は「アァァ」と叫び無言で去った。

◆９・１４後楽園ホールセミファイナルまでの成績

ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ １位 ｖｓ ＳＴＡＲ ＬＥＡＧＵＥ １位

▼ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ １５分１本勝負

○天麗皇希（４勝３敗＝勝ち点８）（９分５１秒 リングアウト）林下詩美（４勝２敗１分＝勝ち点９）●

△岩谷麻優（３勝１敗３分＝勝ち点９）（１５分時間切れ引き分け）ビクトリア弓月（４勝１敗２分＝勝ち点１０）△

○Ｍａｒｉａ（３勝４敗＝勝ち点６）（４分４６秒 垂直落下式ドライバー→片エビ固め）ＣＨＩＡＫＩ（１勝５敗１分）●

▼ＳＴＡＲ ＬＥＡＧＵＥ公式戦 １５分１本勝負

△青野未来（４勝１敗２分＝勝ち点１０）（１５分時間切れ引き分け）桜井麻衣（４勝２敗１分＝勝ち点９）△

▼同

○松井珠紗（４勝３敗＝勝ち点８）（５分５１秒 ヨーロピアン・クラッチ）野崎渚（３勝３敗１分＝勝ち点７）●

▼同

△ＭＩＲＡＩ（３勝２敗２分＝勝ち点８）（５分１１秒 両者リングアウト）ちゃんよた（２勝４敗１分＝勝ち点５）△

▼同

○後藤智香（３勝３敗１分＝勝ち点７）（７分１２秒 ＧＣＳ→片エビ固め）田中きずな（１勝６敗＝勝ち点２）●

▼第０試合 ８人タッグマッチ

○山岡聖怜、ハミングバード、南小桃、山粼裕花（９分２秒 ジャーマンスープレックスホールド）石川奈青、勇気みなみ、橘渚●、メガトン