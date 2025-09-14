◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦後に取材対応。大谷翔平投手（31）の次回登板が16日（同17日）のフィリーズ戦で先発登板すると明かした。前回登板から中10日での登板になる。

試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は大谷の次回登板について言及。前日の時点で、大谷の次回登板が15日（同16日）のフィリーズ3連戦初戦か16日（同17日）の第2戦になることを明かしていたが、「試合後に決める。いくつか確認したいことがあるので、今日の試合後に知らせる」と説明していた。

大谷はこの日の試合前はブルペンには入らず、キャッチボールなどで調整。練習の合間には左腕ベシア、右腕イエーツと救援投手の即席モノマネショーを披露して、周囲の爆笑を誘った。

大谷は当初、3日のパイレーツ戦で先発する予定だったが、風邪の症状のため回避。しかし、5日のオリオールズ戦に登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたことを受け、緊急先発していた。スケジュールが流動的になったため、指揮官は10日に取材に応じた際に「我々としては体調不良のこともあって前倒しで登板させた。その分、前回登板の後で少し余分に休ませたいと考えた」と話し、最低でも中9日を開けて、次回登板に向かわせる考えを示していた。