俳優大沢たかお（57）が14日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。役作りで体を大きくし過ぎてスタッフにムッとされたことを話した。

シリーズ化された映画「キングダム」松橋真三プロデューサーは大沢に王騎役をオファーしたことについて「責任感がすごい強いので、王騎将軍になるための努力ですね、その日からスタートされるんですよ。あんまりこう風にしてくださいと言わないようにしているんです。ご自身のハードルが私の求めるものよりも高いんですね」と話し「頼んでもないのに大きい王騎将軍になってくる」と両手を広げて話した。

大沢は「デカくなって現場に行ったら、頼まれてなかった、って監督が沈黙しちゃって。衣装さんも『聞いていたサイズと違う』って。監督やプロデューサーや現場の人たちに映画の観客みたいに驚いてほしかった。だから誰にも言わないで…」と話すと、女優上戸彩は「めちゃくちゃスタイリストさん困るじゃないですか」と言いながら笑った。

大沢は「だから、現場に行ったら、困るどころか、ちょっとムッとしていて…」と話してスタッフに「どうしたのコレ」と膨れあがった胸筋の付近をタッチされたと振り返った。