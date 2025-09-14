ルナソルから限定発売♡ベージュが咲く秋冬アイシャドウパレット

2025年秋冬、ルナソルから特別な限定アイシャドウ「アイカラーレーション スペシャルエディション EX04 Beige in Bloom」が登場します。ベージュを基調としたウォームトーンにまばゆい輝きを散りばめたこのパレットは、質感の異なる8色をセット。ホリデーシーズンの高揚感を目元に宿し、多彩な表情を叶えてくれるアイテムです。先行予約は9月12日(金)10:00から公式オンラインストアにて開始されています♪

ルナソル限定アイシャドウの魅力

「ルナソル アイカラーレーション スペシャルエディション EX04 Beige in Bloom」（税込11,000円）は、2025年11月7日(金)に数量限定で発売されます。

ウォームトーンのベージュを中心に、ホワイト、ラベンダー、レディッシュベージュ、グレイッシュブラウン、ローズベージュなど、質感も輝きも異なる8色がセット。

まるで咲き誇る花々のように多彩なニュアンスが広がり、自由なアレンジを楽しめるパレットです。

多彩な仕上がりを叶えるHOW TO

価格：11,000円（税込）



ルナソルの限定パレットは、色の組み合わせ次第で異なる印象を演出できます。

オレンジとローズを重ねた華やかなグラデーション、透明感を引き立てるホワイトパール、ローズラベンダーのシックな彩りなど、シーンに合わせたアイメイクが自在。

柔らかなベージュトーンがベースにあることで、どんな仕上がりも上品にまとまります♡特別な日もデイリーも、目元に奥行きと輝きをプラスしてくれるアイテムです。

商品概要と予約情報

発売日：2025年11月7日(金) ※限定1種

予約開始：2025年9月12日(金)10:00～（公式オンラインストアにて）

※数に限りがあるため、品切れの際はご了承ください。

※1会計につき1点まで購入可能。

輝きと多幸感をまとう秋冬メイクに♡

ホリデーシーズンを盛り上げるルナソルの限定パレット「EX04 Beige in Bloom」。

ベージュを基調にしたウォームトーンと、きらめきを散りばめた特別な8色は、ひと塗りで幸福感に包まれるような仕上がりに。

まばゆい輝きとしなやかな色彩で、秋冬のメイクに新しい可能性を与えてくれる一品です。限定だからこそ出会える彩りを、ぜひ先行予約でチェックしてみてくださいね♪