タレント真鍋かをり（45）が14日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自民党総裁選をめぐり、私見を述べた。

「この人になったら、建て直るとかはなさそうですもんね、自民党が」と切り出した。「多分その、流れてしまった、保守票を取り戻せるかって言ってましたけど多分、高市（早苗）さんになったとしても、そんなに戻ってこないんじゃないかなって思うから。でも小泉（進次郎）さんになったらどうなるかっていったら、絶対戻ってこないだろうし」と続けた。

そして「何か建て直すというよりは、衰退していく流れは変わらないから…」と語った。

自民党総裁選の日程は「22日告示、10月4日投開票」で正式決定。前幹事長の茂木敏充氏、元経済安保相の小林鷹之氏は出馬意向を正式表明。他には官房長官の林芳正氏、農相の小泉進次郎氏、前経済安保相の高市早苗氏の名が挙がっている。

出演はビートたけし、阿川佐和子。ゲストは大竹まこと、東国原英夫氏、真鍋かをり、東大准教授の斎藤幸平氏、石原伸晃氏、弁護士の結城東輝氏。