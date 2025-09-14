42ºÐ¿Íµ¤²Î¼ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡¢¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤ä¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óËè²óÍî¤Á¤ë¤â12Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤é½àÍ¥¾¡
²Î¼ê¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬13ÆüÊüÁ÷¡¢TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸öÅÄ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍúÎò½ñÁ÷¤Ã¤Æ¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤ò²ó¸Ü¤·¡Ö²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£½ñÎà¿³ººÄÌ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤È²ÎÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó½ñÎà¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡¢¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£12Ëü¿Í¤«¤Ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂÐÌÌ¤ÇÂè1¿³ºº¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²Î¤òÄ°¤¤Þ¤¹¤è¤È¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö12Ëü¿Í¤Î²ÎÄ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ30ÉÃ¤Î´Ö¤ËÌ¾Á°¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç²Î¡£¤½¤ì¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£