「神パス」「キラーすぎる」鎌田大地が絶妙ワンタッチパスで最高のお膳立ても、新加入のパレス10番がシュートミス…ファンは落胆「アシストついて欲しかった」「決めろよ」
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがホームでサンダーランドと対戦。０−０で引き分けた。
代表帰りの鎌田は、３−４−２−１の２シャドーの一角で先発するとチャンスを創出。36分に左サイドのハーフウェイライン付近からワンタッチで絶妙なパスを供給。これに反応した新加入の10番ジェレミ・ピノが相手GKと１対１になる決定機を迎えるも、決め切れなかった。
このプレーには、ファンから「神パス」「ピノが決めていたら…」「アシストついて欲しかった」「あんなパス出せるの？」「スルーパスえぐい」「決めろよ」「センスすげーな」「キラーすぎる」といった声が上がっている。
もし決まっていたら貴重な先制点に繋がっていた惜しいシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田が見事なワンタッチパスでビッグチャンス創出も…
