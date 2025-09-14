「神パス」「キラーすぎる」鎌田大地が絶妙ワンタッチパスで最高のお膳立ても、新加入のパレス10番がシュートミス…ファンは落胆「アシストついて欲しかった」「決めろよ」

「神パス」「キラーすぎる」鎌田大地が絶妙ワンタッチパスで最高のお膳立ても、新加入のパレス10番がシュートミス…ファンは落胆「アシストついて欲しかった」「決めろよ」