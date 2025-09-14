¶Ã°Û¤Î£¶»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÎÀîºê¡¦°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡©Æ±Î½GK»³¸ýÎÜ°Ë¤¬¸ì¤ëÇØ·Ê¡Ö´ë¶ÈÈëÌ©¤Ç¤¹¤¬...¡×
¡ÎJ£±Âè29Àá¡Ï²£ÉÍ £°¡Ý£³ Àîºê¡¿£¹·î13Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡È¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Àîºê¤Ë¡¢³«»Ï£´Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤«¤é¸åÊý¤Î±¦SB¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÁê¼êSB¤ÎÎ¢¤Ç¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤ÇDF¤ò³°¤¹¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï£¶»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç¡¢¤½¤Î£¶»î¹ç¤Ç£·¥´¡¼¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ËÂ÷¤»¤Ð²¿¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡167¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤·¡¢¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤âÈ´·²¤À¡£Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤ì¤â¥´¥é¥Ã¥½¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê¤Î¼é¸î¿À¡¦»³¸ýÎÜ°Ë¤Ï²£ÉÍÀï¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ËÆ£¤Î³èÌö¤ò´î¤Ö¡£
¡¡¤È¤â¤Ë²¤½£¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢ÀÎ¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤ÎÀ¨¤µ¤ò»³¸ý¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²£ÉÍÀï¸å¤Ë¸ì¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤½¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´ë¶ÈÈëÌ©¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¾å¼ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¡¡¶î¤±°ú¤¤âµ»½Ñ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ°Æ»¤âÎÉ¤¤¡£ËÍ¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢GK¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö·ù¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Í¡£ÀÎ¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶î¤±°ú¤¤Î¤È¤³¤í¤Çº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ²±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤â·ë¹½·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤âÈà¤ò´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Àîºê¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡²þ¤á¤Æ°ËÆ£¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤ÎÈëÌ©¤Î¾ÜºÙ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤À¤¬¡¢Ì£Êý¤â¾Î»¿¤¹¤ë17ÈÖ¤Î²÷¿Ê·â¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³¸ý¤È°ËÆ£¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éGK¤È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¡¢¸ß¤¤¤òËá¤¤¢¤¦ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±®¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡È¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Àîºê¤Ë¡¢³«»Ï£´Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤«¤é¸åÊý¤Î±¦SB¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òÁê¼êSB¤ÎÎ¢¤Ç¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤ÇDF¤ò³°¤¹¤È¡¢¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡167¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤·¡¢¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤âÈ´·²¤À¡£Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤ì¤â¥´¥é¥Ã¥½¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀîºê¤Î¼é¸î¿À¡¦»³¸ýÎÜ°Ë¤Ï²£ÉÍÀï¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°ËÆ£¤Î³èÌö¤ò´î¤Ö¡£
¡¡¤È¤â¤Ë²¤½£¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢ÀÎ¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤ÎÀ¨¤µ¤ò»³¸ý¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²£ÉÍÀï¸å¤Ë¸ì¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤½¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥Ð¥ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´ë¶ÈÈëÌ©¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¾å¼ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¡¡¶î¤±°ú¤¤âµ»½Ñ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ°Æ»¤âÎÉ¤¤¡£ËÍ¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢GK¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö·ù¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Í¡£ÀÎ¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶î¤±°ú¤¤Î¤È¤³¤í¤Çº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ²±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤â·ë¹½·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤âÈà¤ò´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Àîºê¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡²þ¤á¤Æ°ËÆ£¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤ÎÈëÌ©¤Î¾ÜºÙ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤À¤¬¡¢Ì£Êý¤â¾Î»¿¤¹¤ë17ÈÖ¤Î²÷¿Ê·â¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³¸ý¤È°ËÆ£¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éGK¤È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¡¢¸ß¤¤¤òËá¤¤¢¤¦ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±®¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª