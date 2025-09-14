◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

18年ぶりに日本で開催されている陸上世界選手権。この2日間で選手たちから出た言葉は、観客の熱気とその大声援。アスリートとして世界大会で大歓声を浴びて、競技を行っていることに喜びの言葉が多く出ています。

初日のナイトセッションでは、男子3000m障害予選に三浦龍司選手が出場。1組3位とハイレベルな走りで予選通過。オリンピックや数多くの国際大会を経験しているランナーでも今回の日本開催の世界選手権は特別な雰囲気を感じていました。

「自分の想像以上の盛り上がりで、すごくうれしかったです。こんな歓声の中で見てくださることを想像していなかったので、うれしくなって、スタートからテンションが上がりました」

2日目のデイセッションでは、女子100ｍハードル予選がスタート。日本は福部真子選手、中島ひとみ選手が準決勝進出。2人も大歓声を受けてのレースに取材エリアでは笑顔。

中島選手は「陸上競技をやっていて、こんなに歓声を受けたことがない。すごい鳥肌が立ちました。たくさんの方々が見に来てくださって、『頑張れ！』という言葉をもらって本当に力になっています。準決勝では、その力をタイムで示したいとすごく思います」とコメント。

福部選手も「こんなに日本の方々が来てくださっていると思ってなかったので。特にきょうはモーニングセッションだったので、夜ほどは集まらないだろうなと思っていたので、ビックリしましたし、うれしかったです」と、詰めかけた観客に感謝の言葉を残しています。