「ジャイアンツ７−１３ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）

ドジャースが乱打戦を制し、地区優勝へのマジックを「１１」に減らした。大谷翔平投手は三回に反撃ののろしとなる４９号ソロを放つなど、５打数３安打１打点で逆転勝利に貢献。さらに３得点を上積みしてシーズン１３４得点となり、昨年のキャリアハイの数字に並んだ。

３点を追う三回だった。先頭で迎えた第２打席。２球目の甘いツーシームを捉えると、打球はバックスクリーンへ飛び込んだ。今季チーム最長となる１３８・３メートルの特大弾。直後、ベンチに向かって何か言葉を発し、ポンと両手をたたいた。

これがチームを鼓舞。続くベッツが安打で出塁し、Ｔ・ヘルナンデスの適時二塁打で１点差へ迫った。さらに五回には大谷が敬遠される中、直後にベッツが中前適時打を放つなど打者１０人の猛攻で一挙６得点。２点差に迫られた六回にはロハスのタイムリー二塁打などで突き放し、２桁得点へと乗せた。

九回にも中前打を放っち、今季１１度目、９月２日・パイレーツ戦以来となる１試合３安打。さらにフリーマンの適時二塁打でダメ押しホームを踏み、キャリアハイとなる昨年の１３４得点に並んだ。大谷のバットが打線の奮起を促し、１７安打１３得点をたたき出した。

投げては先発のカーショーが３回４失点でＫＯ。３番手のイェーツも打ち込まれてしまったが、４番手のロブレスキーが２回１／３を無失点、４奪三振の快投で相手の反撃ムードを消沈させた。６点差の九回は前夜、サヨナラグランドスラムを浴びたスコットが締めた。

８月１９日・ロッキーズ戦以来、今季１１度目の２桁得点と久々に打線がつながったドジャース。ただマンシーが六回に頭部死球を受けて途中交代した。２試合連続で死球を受けての途中交代だけに、状態が気がかりだ。