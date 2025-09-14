プロ野球の巨人、日本ハム、ＤｅＮＡで活躍した大田泰示さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にスタジオ出演し、自身の野球人生最大の転機を明かした。

同番組は浜田と一流アスリートがスポーツ界の“知られざる舞台裏”を語るトーク番組。この日は「爆笑！トレード物語」と題し、過去にトレードされた経験のある元プロ野球選手らが出演し、トレードでの苦労などを語った。

大田さんは２００８年度のドラフトで東海大相模高から巨人に１位指名され、０９年に球団入り。だが１６年に日本ハムにトレードとなった。

進行を務める同局の佐久間みなみアナウンサーに「大田さんはトレードして成績がアップしたとか？」と話しを振られた大田さん。「ジャイアンツ在籍時はホームラン９本だったんですが、移籍して１年目に１５本打って、大ブレイクさせてもらいました」とあっけらかん。これにはＭＣの浜田雅功は大口を開けて大笑い。

さらに大田さんは「守備でも２０１２年にゴールデングラブ賞をいただいたり。本当にジャイアンツ時代は内野守備が下手で、（移籍後）外野手に転向してそこからなんです」と振り返っていた。