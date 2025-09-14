◆米大リーグ ジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、逆転勝ちを呼び込む４９号ソロを放つなど、５打数３安打１打点、３得点の大活躍を見せた。チームは１３得点の快勝で地区優勝へのマジックを「１１」とした。

１―４で３点を追う３回先頭の２打席目に、今季チーム最長となる飛距離４５４フィート（約１３８メートル）の特大４９号ソロを中堅に運んだ大谷。大谷の一打をきっかけに打線が爆発し逆転勝ちに導いた。３安打も放った大谷は、「ビハインドだったので、『まだまだここからいけるよ』と、みんなそう思っていましたし、そこからこの点差になるまで、しっかりと打線がいい攻めを続けていたのかなと思います」と振り返り、今季チーム最長の特大弾については「もっともっと。ホームランの数がまずは大事ですけど、飛距離も持ち味のひとつだと思うので、塗り替えられるように頑張りたいなと思っています」とうなずいた。

前日１２日（同１３日）の同カードは山本が７回１安打１失点と好投しながら、サヨナラ満塁本塁打を浴びて敗戦。この日も初回に先頭の大谷が遊撃への内野安打を放つと、フリーマンの適時打で先取点を奪ったが、１回裏に先発のカーショーが４点を奪われて逆転される嫌な展開だった。３回には大谷の特大４９号ソロなどで２点を奪って１点差。５回には相手バッテリーが大谷を申告敬遠で歩かせて勝負を避けたことも裏目に出て、ドジャースは一気に６点を奪って逆転。６回にも３点を加えて一気にリードを広げた。大谷は９回の６打席目にも右前安打を放った。

この試合では３得点。両リーグ単独トップを独走し、昨季マークした自己最多の１３４得点に並んだとあって、「１番を打っている以上、打点以上に大事だと思っている。ムーキー（ベッツ）の調子も最近素晴らしいですし、少しでもつなげば得点の確率ももちろん上がってくるので、なんとか出塁を第一に考えていきたいと思っています」と手応えを口にしていた。